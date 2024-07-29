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أحمد جودة - القاهرة - وصلت بعثة نادي برشلونة إلى أورلاندو (فلوريدا) فجر اليوم الإثنين لبدء جولته التقليدية التحضيرية للموسم الجديد في الأراضي الأمريكية.

برشلونة يواجه السيتي الثلاثاء قبل "الكلاسيكو"

ونشر نادي برشلونة عبر حسابه على شبكة إكس "المحطة الأولى: أورلاندو".

وسيواجه الفريق بقيادة الألماني هانزي فليك فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة بيب غوارديولا يوم الثلاثاء على ملعب كامبينغ وورلد في أورلاندو.

بينما سيخوض مواجهة الكلاسيكو الودية ضد ريال مدريد يوم السبت، على ملعب ميتلايف في إيست روثرفورد (نيو جيرسي).

وستختتم جولة برشلونة في الولايات المتحدة يوم 6 أغسطس (آب) في ملعب بنك إم آند تي في بالتيمور (ماريلاند) بمباراة ضد ميلان الإيطالي.

وسيترأس بعثة الفريق رئيس النادي جوان لابورتا، بينما سيغيب عن الفريق كل من لامين جمال وفيران توريس (يتمتعان بعطلة بعد الفوز بكأس أمم أوروبا)، وكذلك الإسبان الثلاثة الذين يتنافسون في الألعاب الأولمبية (إيريك غارسيا، فيرمين لوبيز وباو كوبارسي) إضافة للمصابين الخمسة: رونالد أروخو وأنسو فاتي وفرينكي دي يونج وبيدرو جونزاليس "بيدري" وبابلو بايز جافيرا "جافي".