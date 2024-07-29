نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يستهدف ضم نجم موناكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأثنين أن نادي ميلان الإيطالي يسعى لضم واحد من أبرز نجوم موناكو الفرنسي.

ميلان يسعى لضم يوسف فوفانا

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الايطالية أن نادي ميلان سبق وأن قدم عرضا أوليا لضم اللاعب يوسف فوفانا يقدر ب17 مليون يورو.

ويقترب رحيل فوفانا إلى الروسونيري بعد التوصل إلى إتفاق مع اللاعب لكن يتوجب على إدارة العملاق الايطالي الوصول لأتفاق مع ناديه الفرنسي.

وتسعى إدارة موناكو إلى الحصول على مبلغا أكبر للإستغناء عن لاعب خط الوسط الفرنسي خاصًة أنه من الركائز الأساسية.

وفي نفس الوقت يسعى وست هام يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع اللاعب حيث أرسل عرضا قيمته 35 مليون يورو وهو المبلغ الذي كان يتوقعه نادي الإمارة الفرنسية.