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قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.. ماذا قدم الأهلي في دوري نايل 2024؟

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الأهلي اليوم الأثنين مواجهة من العيار الثقيل حينما يلاقي فريق نادي سيراميكا كليوباترا على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات مؤجلات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري نايل.

أرقام الأهلي في دوري نايل 2024

وقبل مباراة اليوم خاض النادي الأهلي في بطولة الدوري سبعة وعشرين مباراة تمكن خلالها من تحقيق 22 فوز مقابل ثلاثة تعادلات وخسارتين وسجل لاعبوا القلعة الحمراء 61 هدفًا واستقبلت شباكه ثلاثة وعشرين هدفًا.

موعد ضد سيراميكا كليوباترا

ومن المُنتظر أن تنطلق مواجهة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة اون تايم سبورت 1.

ونجح المارد الأحمر في الفوز بمباراته الأخيرة في بطولة دوري نايل على حساب المصري البورسعيدي بهدف نظيف سجله اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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