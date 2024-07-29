نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدع ريال مدريد.. كيف نجح مانشستر يونايتد في سرقة هدف الملكي "وعد مزيف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صفقة مدوية هذا الصيف من أنياب عملاق أوروبا، نادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوفه للموسم القادم.

وكان ريال مدريد يراقب أحد نجوم الدوري الفرنسي لضمه هذا الصيف، لتدعيم خط الدفاع، بعد رحيل الإسباني ناتشو هيرنانديز، إلى صفوف القادسية السعودي.

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وأعلن مسؤولي الشياطين الحمر، تعاقدهم مع المدافع الفرنسي، ليني يورو، نجم فريق ليل، خلال الميركاتو الجاري بعد ملاحقة قوية من نادي ريال مدريد الإسباني.

ونشرت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، وكيل اللاعب خورخي مينديز، قدم وعد إلى يورو بأنه سيساعده إلى الانتقال إلى ريال مدريد في حالة تجديد رغبة بطل أوروبا في ضمه.

وتابعت، هذا السبب وراء موافقة اللاعب على انتقاله إلى الشياطين الحمر هذا الصيف.

وأختتمت، مسؤولي العملاق المدريدي لن يتحركوا مجددا نحو اللاعب، هم يرون أنه خدعهم في الفترة الماضية قبل للتوقيع لمانشستر يونايتد.

