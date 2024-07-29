طريد فليك يقترب من أياكس

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى أياكس أمستردام الهولندي لضم سيرجي روبرتو لاعب برشلونة الإسباني، حيث أن اللاعب يدرس العروض المختلفة التي تلقاها للموسم المقبل، لكن الدوري الهولندي هو الذي يبذل فيه أكبر قدر من الجهد، لقد تواصل الفريق الهولندي مع اللاعب، وكما أفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو فإن العرض لم يكن ثابتا بعد.

سيرجي روبيرتو على "رادار" أياكس

وتوصل النادي الهولندي في مايو الماضي إلى إتفاق مع فرانشيسكو فاريولي لتولي منصب مدير الكرة في الفريق، ووقع فاريولي عقدا لمدة ثلاث سنوات، حتى 30 يونيو 2027، وأشار إلى أن فريق شباب برشلونة هو أحد تفضيلاته في تعزيز خط الوسط.



كما أن اللاعب محط أنظار أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وسينظر سيرجي روبرتو بإرتياب إلى العروض التي تأتي له من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى كل من ناديي أستون فيلا ووست هام يونايتد للحصول على توقيعه، لكن لم يتم إحراز أي تقدم في ذلك حتى الآن.

