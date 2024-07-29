نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولمبياد باريس.. خسارة ندى حافظ على يد بطلة كوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت ندى حافظ، بطلت سلاح السيف سيدات، الهزيمة على يد منافستها بطلة كوريا جيون هايونج، التي تعد المصنفة العاشرة عاليما بنتيجة 15-7، وودعت منافسات سلاح الشيش بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، من دور الـ 16، يعد أن حصلت على المصنفة السابعة الأمريكية.

خسارة ندى حافظ على يد بطلة كوريا

ويدخل الاتحاد المصري للسلاح في اولمبياد باريس 2024، بـ21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعبًا أساسيًا و5 لاعبين احتياطي.

وضمت قائمة السلاح كلا من:

سلاح الشيش رجال:

محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.

سلاح الشيش سيدات:

يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

سلاح السيف رجال:

زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.

سلاح السيف سيدات:

ندى حافظ.

سيف المبارزة رجال:

محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

سيف المبارزة سيدات:

ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.

