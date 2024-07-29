نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خيب ظنهم وانتصر.. اللجنة الأولمبية المصرية في بيان رسمي تتوقع خسارة لاعبها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق عبد الرحمن طلبة، لاعب سلاح الشيش ضمن البعثة المصرية التي تشارك في منافسات أولمبياد باريس، مفاجأة مدوية بعد تأهله الأخير.

وتأهل عبد الرحمن إلى ثمن نهائي بعد تغلبه أمام المجري دانييل دوسا بنتيجة 12-10 في دور الـ 32.

- اللجنة الأولمبية تتوقع خسارة طلبة

وكانت اللجنة الأولمبية قد أصدرت بيان تفصيلي مؤخرا عن تطورات البعثة المصرية في كافة الألعاب، وجاء الدور في البيان على سلاح الشيش حيث جاء به الاتي:"

على عبد الرحمن طلبة (فردي سلاح شيش - 17 عامًا - المصنف 18 عالميًا) تأهل إلى الأولمبياد من بطولة إفريقيا ويواجه لاعب المجر في دور الـ32، ومن المتوقع خسارته.

وهذا ما لم يحدث حيث تفوق عبد الرحمن طلبة على منافسه وتأهل رسميا لدور الـ16.

