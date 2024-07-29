الكندي درو فيشر يُدير مباراة منتخب مصر وإسبانيا في أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - أسندت مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره إسبانيا، لطاقم تحكيم كندي، في المواجهة الأخيرة والثالثة للفراعنة، والتي تقام ضمن أولمبياد باريس 2024، ويقودها طاقم حكام كندي.

موعد مباراة منتخب مصر ضد إسبانيا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره إسبانيا، في المواجهة التي تقام غدا الثلاثاء، في المواجهة الأخيرة له، ضمن منافسات أولمبياد باريس.

ويُدير مباراة منتخب مصر وإسبانيا، بمسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس، لطاقم تحكيم كندي، وتكون من:

حكم ساحة، الكندي درو فيشر، ويرافقه المساعد الأول، الكندي مايكل بارفيجن، والمساعد الثاني، الكندي لياس عرفة، ويعاونه الحكمة الرابعة، الصربية جيلينا شفيتكوفيتش.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة، ضمن وصافة ترتيب المجموعة، برصيد 4 نقاط، خلف إسبانيا المتصدر بـ6 نقاط.

وحقق منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، الفوز في منافسات اولمبياد باريس 2024، أمام نظيره أوزبكستان والتي انتهت بهدف دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

