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أحمد جودة - القاهرة - حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على مؤازرة المنتخب المصري لكرة اليد خلال مواجهة الدنمارك لحساب منافسات اولمبياد باريس 2024.

وزير الرياضة والخطيب يدعمان منتخب اليد أمام الدنمارك في أولمبياد باريس

ويخوض الفراعنة مواجهة قوية في إطار لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدورة الألعاب الأولمبية التي انطلقت يوم 26 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس القادم.

وتضمن الحضور علاء يوسف سفير مصر في فرنسا والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ولفيف كبير من القيادات.

وسبق وأن حضر بيبو مباراة المنتخب المصري ضد المنتخب المجري في الجولة الأولى وهي التي انتهت بفوز رفقاء علي زين بنتيجة (35-32)

يُذكر أن منافسات كرة اليد يتنافس فيها 12 منتخبا حيث جرى توزيع المنتخبات على مجموعتين بواقع 6 منتخبات في كل منها

وتتأهل 8 منتخبات إلى الدور التالي بواقع أول 4 منتخبات في كل مجموعة على أن تبدأ الأدوار الإقصائية من ربع النهائي ثم نصف النهائي والنهائي

وفي الدور ربع النهائي يلتقي أول المجموعة الأولى مع الرابع من المجموعة الثانية بينما يواجه الثاني مع الثالث وهكذا.