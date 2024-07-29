نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك: وقعت للنادي على بياض وتفاجأت بعد عام أن عقدي بـ7 آلاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة نادي الزمالك، العمل على جل العديد من الأزمات القوية التي تضرب الفريق خلال الموسم الحالي، ومنها أزمة إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم بسبب المديونيات السابقة.

واضطر الفارس الأبيض في الفترة الأخيرة، بالاستغناء عن بعض اللاعبين سواء من المواهب الصغيرة أو الفريق الأول بسبب تلك الأزمة.



- الغديري يحكي تطورات أزمة الزمالك

وصرح السيد الغديري لاعب الزمالك السابق عبر شاشة القناة الأولى:" وقعت على بياض لصالح نادي الزمالك، بسبب حبي للفريق ولم أتقاضى جنيها واحدا، خلال موسم كامل لعبت فيه للفريق".

وتابع:" مسؤولي الزمالك قالولي قول الرقم اللي أنت عايزه وهننفذ، ووقعت بالفعل على بياض للزمالك وقولتلهم عايز سكن وأكل كويس يعيشني أنا ووالدتي.".

وأختتم:" فوجئت بقيمة عقدي الرسمي 7000 جنيه في الموسم ومخدتش ولا مليم في السنة، ومكنتش أعرف وعرفت لما روحت جبت نسخة من عندي في منطقة الجيزة".

