نجم منتخب إسبانيا يبتعد عن برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - انتشرت تقارير صحفية، تتحدث عن ارتباط اسم نجم منتخب إسبانيا وأتلتيك بلباو، بالانتقال إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

كشفت الصحافة الإسبانية أن نيكو ويليامز لديه عروض من برشلونة وباريس سان جيرمان، لكن رغبة البلوجرانا أعلى حتى يجاور زميله لامين يامال ويشكل ثنائية رائعة كما حدث في كأس أمم أوروبا.

تألق ويليامز ويامال مع منتخب إسبانيا في كأس أمم أوروبا، وساعدوا منتخبهم للتتويج بلقب البطولة بعد الفوز على منتخب إنجلترا بنتيجة هدفين مقابل هدف في النهائي.

عملية انتقال ويليامز مهددة بالفشل

أوضحت الصحافة الإسبانية أن هناك شك لدى محيط نيكو ويليامز، بالانتقال إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

تابعت الصحافة أن أقارب نجم أتلتيك بلباو، لديهم احباط شديد من طريقة تفاوض إدارة برشلونة، والمنهج المتبع.

اتمت حديثها بأن اللاعب منفتح على كل الخيارات، وأن الرحيل خارج اسبانيا مطروح أو الاستمرار مع أتلتيكو بلباو.