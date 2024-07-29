نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: جوناثان نجويم على رادار الأهلي بعد مغالاة عطية الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان الأهلي يضع جوناثان نجويم ضمن اهتماماته لتدعيم الجبهة اليسرى للقلعة الحمراء.

وأضاف شبانة ان ترشيح اللاعب الكاميروني جاء بعد تعثر مفاوضات المارد الأحمر والمغربي يحيي عطية الله لاعب سوتشي الروسي، والذي طلب الحصول على ٢ مليون دولار، ما يراه المسؤولين في الأهلي مبالغ فيه نسبة لسن اللاعب الذي تجاوز ال٣٠ عاما.

واختتم شبانة قائلا ان جوناثان نجم مودرن سبورت يعتبر أحد أبرز اللاعبين الأجانب في الدوري المصري بالفترة الحالية.