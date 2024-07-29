نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد حمزة يقصي بطل إسبانيا ويبلغ ربع نهائي سلاح الشيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل محمد حمزة لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، للدور ربع النهائي في منافسات الفردي بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 خلال الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 11 من شهر أغسطس المقبل.

محمد حمزة يواصل مشواره في أولمبياد باريس

تغلب محمد حمزة على الإسباني كارلوس لافادور المصنف الرابع عشر عالميا بنتيجة 15-12 في الدور ثمن النهائي ويتأهل للدور ربع النهائي.

وكان محمد حمزة المصنف الثالث عالميا قد تغلب على البولندي يان يوركييفيتش المصنف 30 عالميا بنتيجة 15-14 في دور الـ 32 ليتأهل لثمن النهائي.