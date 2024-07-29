نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يدرس عودة لاعبه السابق بعد اتفاقه سراً مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي “إف إم”، ان النادي الأهلي دخل بقوة لاسترداد لاعبه السابق أحمد رمضان بيكهام.

شبانة: الأهلي يتدخل لاسترداد بيكهام وبادجي معروض على الزمالك

أضاف شبانة أن بيكهام كان ضمن اهتمامات الزمالك بعدما اتفق معه سرًا، لنتفاجىء بطلب كولر لتقرير مفصل عن اللاعب لاسترداده في فترة الانتقالات الصيفية.

واستكمل شبانة مؤكدًا أن السنغالي أليو بادجي لاعب الأهلي السابق معروض على الزمالك، وأن الأمور المادية هي ما ستحسم الأمر سواء باتمامه أو عدمه، مؤكدًا على أن الصفقة إذا تمت ستضيف الكثير لخط هجوم القلعة البيضاء.