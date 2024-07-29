نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام الدنمارك في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى المنتخب المصري لكرة اليد، هزيمة من منتخب الدنمارك بنتيجة 30-27 في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دورة الألعاب الأولمبية التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 11 من شهر أغسطس المقبل، بمشاركة 206 دول في 32 رياضة مختلفة.

وكان المنتخب الدنماركي، حسم أحداث الشوط الأول بنتيجة 19-9، ضمن منافسات الجولة الثانية من دورة الألعاب الأولمبية، قبل أن يقلب منتخب الفراعنة النتيجة ويدخل الشوط الثاني بريمونتادا وقرب النتيجة، إلا أنه فشل في مواصلة تفوقه ليخسر بفارق 3 نقاط.



مواعيد مباريات منتخب مصر في كرة اليد المقبلة

الجولة الثالثة: مصر × فرنسا - 31 يوليو - 8 مساءً بتوقيت مصر.

الجولة الرابعة: مصر × النرويج - 2 أغسطس - 10 مساءً بتوقيت مصر.

الجولة الخامسة: مصر × الأرجنتين - 4 أغسطس - 12 ظهرًا بتوقيت مصر.

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد المشاركة في الأولمبياد كلا من: كريم هنداوي - محمد علي - أحمد هشام سيسا - علي زين - أحمد هشام السيد دودو - عبد الرحمن فيصل - يحيى الدرع - سيف الدرع - يحيى خالد - مهاب سعيد - محمد سند - إبراهيم المصري - أحمد عادل - محمد طارق - محمد - عصام الطيار - أكرم يسري - خالد وليد.