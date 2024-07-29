تعثر صفقة انتقال الجزولي نوح لاعب المريخ السودانى إلى أهلى طرابلس

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أحمد جودة - القاهرة - تعثرت صفقة انتقال اللاعب الدولى السودانى الجزولي نوح من المريخ السودانى إلى أهلى طرابلس مقابل 200 الف دولار.

وذلك بسبب عدم تحويل قيمه التعاقد من قِبل نادى أهلي طرابلس إلى فريق المريخ فى الوقت المناسب.

وقضى المهاجم الدولى السودانى الموسم الماضى معارًا إلى فريق النصر الليبى الذى قاده للفوز بالدورى الليبى للمره الثالثه فى تاريخ النادى.

واستطاع أن يحرز هدفين فى لقاءات سداسى التتويج التى لعبت فى إيطاليا منتصف هذا الشهر...