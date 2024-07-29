نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد حمزة يودع أولمبياد باريس بعد خسارة ربع نهائي "سلاح الشيش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع محمد حمزة، لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس من الدور ربع النهائي.

محمد حمزة يخسر أمام بطل إيطاليا

خسر محمد حمزة، مباراة دور ربع نهائي منافسات سلاح الشيش بعد الهزيمة أمام الإيطالي فيليبو ماتشي، المصنف رقم 11، بنتيجة (15-9).

وكان محمد حمزة قد فاجأ الجميع بفوزه في دور الـ 3 على البولندي يان بوركيفيتش بنتيجة (15-14) باللمسة الذهبية.

وفاز نجم منتخب مصر لسلاح الشيش، على حساب الإسباني كارلوس لافادور، المصنف الـ14، بنتيجة 15-12، في لقاء دور ثمن النهائي.