نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. 60 مدربة في دورة الرخصة التدريبية D تحت رعاية الإتحاد الأفريقي "كاف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقرر إقامة الدورة التدريبية الأولى لمدربات كرة القدم النسائية في مصر المتقدمات للحصول على الرخصة التدريبية D من قبل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وتحدد موعد إنطلاقها يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 يوليو الجاري.

وتقام تحت إشراف وتنظيم الإدارة الفنية بالإتحاد المصري لكرة القدم بقيادة علاء نبيل المدير الفني للإتحاد المصري لكرة القدم، وقد تم فتح باب التقدم للمدربات يوم 21 يوليو الجاري وتم عمل مقابلة شخصية لجميع المدربات المتقدمات للحصول على الرخصة التدريبية D لإختيار المدربات الدارسات في الدورة.

وتقدم أكثر من 80 مدربة للحصول على الرخصة التدريبية D وتم إختيار 60 مدربة فقط ممن تنطبق عليهم الشروط.

وتعتبر هذه الدورة هي الأولى من نوعها كأول رخصة تدريبية يتم تخصيصها للمدربات النساء فقط، وتقام على تكلفة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"، كما يتم فتح باب التقدم للرخص التدريبية C وB خلال الأيام القادمة.