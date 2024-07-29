نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خطوة تقرب برشلونة من التعاقد مع الصفقة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت تقارير صحفية إسبانية، الضوء على خطوة تقرب برشلونة من التعاقد مع الإسباني داني أولمو نجم لايبزيج الألماني وإعادته لأحضانه مرة أخرى في الفترة المقبلة.

تطورات صفقة انتقال أولمو إلى برشلونة

لفتت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لايبزيج الذي يمتلك عقد أولمو يستعد للاستمرار بدونه واتخذ خطوة فعلية بالبحث عن بديل له في فترة الانتقالات الصيفية.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه على الرغم من تباعد المسافات بين برشلونة ولايبزيج إلا أن إدارة خوان لابورتا واثقة بشدة في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع لايبزيج وجلب أولمو في الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي يريد فيه أولمو العودة مرة أخرى لتقمص ألوان برشلونة ويكاد يركز فقط على عرض النادي الكتالوني دون النظر لأي عروض أخرى.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يظن أن عودة أولمو لن تكون سهلة بالرغم من رغبته في العودة بسبب الوضع الاقتصادي الحالي إلا أن ذلك لا يقلل ثقة البرسا في التوصل إلى اتفاق لضم اللاعب الذي يريد لايبزيج الحصول على 60 مليون يورو مقابل بيعه.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن أولمو يستمتع في الوقت الحالي بالعطلة الصيفية بعدما قدم بطولة استثنائية في ألمانيا في يورو 2024، ساعد فيها منتخب إسبانيا على حصد لقب بطولة الأمم الأوروبية.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن لايبزيج دفع 30 مليون يورو من أجل التعاقد مع أولمو في صيف 2020 علمًا بأن برشلونة حاول إعادته لصفوفه في ذلك الوقت عندما كان يلعب في صفوف دينامو زغرب الكرواتي لكنه ذهب إلى الدوري الألماني.