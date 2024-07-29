نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يهدد برشلونة بشأن جوهرة أتلتيك بيلباو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت وسائل إعلام فرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يرفض الاستسلام في صفقة الإسباني نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو الإسباني في فترة الميركاتو الصيفي.



ولفتت إذاعة أر إم سي الفرنسية أن نيكو ويليامز ارتبط بالانضمام إلى برشلونة والنادي الباريسي خلال فترة الميركاتو الصيفي، حيث يستمر عقده مع أتلتيك بيلباو حتى يونيو عام 2027.



وأفادت الإذاعة الفرنسية بأن باريس سان جيرمان يعتقد أنه يمكنه إقناع ويليامز بالانضمام إليهم بدلًا من برشلونة ويعمل للتوصل لاتفاق مع ويليامز على الشروط الشخصية.



وأكدت الإذاعة الفرنسية أن باريس سان جيرمان مهتم أيضًا بالتعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية.



وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن البرتغالي ديكو المدير الرياضي لبرشلونة اجتمع مع وكيل أعمال النجم الإسباني لمناقشة تفاصيل الصفقة.



وأردفت الإذاعة الفرنسية أن آرسنال وتشيلسي يستكشفان إمكانية التعاقد مع نيكو ويليامز.



وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن برشلونة يتقدم على باريس سان جيرمان في سباق التعاقد مع ويليامز.



نيكو ويليامز البالغ من العمر 22 عامًا كان قد خاض 37 مباراة مع أتلتيك بيلباو في جميع البطولات في الموسم الماضي، حيث سجل 8 أهداف وصنع 19 هدف آخرين.