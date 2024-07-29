هل ينجح برشلونة في خطف نجم أتلتيك بلباو؟

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أحمد جودة - القاهرة - ألقت تقارير صحفية إسبانية الضوء على وجود شكوك لدى الإسباني نيكو ويليامز بشأن الإنضمام للعب في صفوف برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.

برشلونة يسعى لضم نيكولاس

أشارت شبكة “لا فانجارديا” الإسبانية إلى أن برشلونة يضع عينه على التعاقد مع نيكولاس نجم أتلتيك بلباو في الوقت الذي يتواجد فيه ويليامز على طاولة باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية.

وأفادت الشبكة الإسبانية بأن أتلتيك بيلباو يطمح في استمرار نيكو ويليامز في الموسم المقبل مع دخول برشلونة بقوة في الصفقة وتفوقه على باريس سان جيرمان في الصراع إلا أن ديكو المدير الرياضي للبلوجرانا سيكون عليه مهمة تكمن في إقناع ويليامز بالعدول عن وجهة نظره.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن ديكو لم يسافر مع بعثة برشلونة للجولة التحضيرية الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحاول التواصل مع ويليامز لتهدئة شكوكه حول الإنضمام إلى برشلونة.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن برشلونة أكد أنه قادر على التعاقد مع ويليامز عن طريق دفع الشرط الجزائي في عقده والذي يبلغ قدره 58 مليون يورو وذلك في الوقت الذي يقتنع فيه أتلتيك بلباو بقدرته على الاحتفاظ باللاعب لموسم آخر.

وألمحت الشبكة الإسبانية أن ويليامز تحاوطه الشكوك بشأن الإنضمام لبرشلونة في فترة الميركاتو الصيفي ويريد تأجيل هذه الصفقة للصيف المقبل لكن ديكو سيعمل على إقناعه بتجاهل هذه الفكرة وأن الصيف الحالي هو الوقت المناسب للقدوم للبرسا.