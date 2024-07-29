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حافلة الزمالك تصل ستاد عثمان أحمد عثمان استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة -  


وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد عثمان أحمد عثمان استعدادًا لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الاثنين في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام المقاولون العرب.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الاثنين في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


وكان الزمالك اختتم تدريباته مساء الأمس على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز قبل أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق استعدادًا للقاء.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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