نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: محمد مجدي أفشة - رضا سليم - وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات وكريم نيدفيد ومحمد عبد الله.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.