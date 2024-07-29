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عاجل.. قندوسي يقود تشكيل سيراميكا كليوباترا لمباراة الأهلي في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19 الدوري العام.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا لمباراة الأهلي، كالتالي:

  • حراسة المرمى: محمد بسام 
  • خط الدفاع: أحمد هاني - سعد سمير - خالد صبحي - أحمد رمضان بيكهام
  • خط الوسط: إبراهيم محمد - عبد الرحمن بودي - أحمد القندوسي - أحمد بلحاج - صديق ايجولا 
  • خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - رجب نبيل - محمد توني - محمد عادل - صامويل أمادي  - نور علاء  - مروان عثمان  - احمد القرموطي - چون ايبوكا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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