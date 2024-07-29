نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 صفقات تزين قائمة تعاقدات النصر في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل نادي النصر السعودي محاولاته المختلفة، من أجل تعزيز صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تعزيز الفريق.

ويهتم النصر بالتعاقد مع لاعبين جدد، لضمان حدوث طفرة في تشكيلة الفريق خلال الموسم الجديد من أجل قيادته للمنافسة على الألقاب.

وقد أنهى نادي النصر موسمه المنصرم من دوري روشن وهو في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 82 نقطة وبفارق 14 نقطة عن الهلال صاحب الصدارة.

صفقات النصر في انتقالات الصيف

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية السعودية، فإن نادي النصر أصبح قريب من حسم 4 صفقات في الميركاتو الصيفي الجاري لتدعيم صفوف الفريق.

وشددت التقارير على أن العالمي في المراحل المتقدمة من التفاوض مع 3 لاعبين محليين بجانب نجم أجنبي من المقرر انضمامه إلى الفريق في الأسابيع المقبلة.