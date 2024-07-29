مواجهة عربية حاسمة بين العراق والمغرب غداً

مواجهة عربية حاسمة بين العراق والمغرب غداًتشهد سماء باريس الرياضية ليلة حافلة بالإثارة والتشويق، حيث يستعد منتخبا العراق والمغرب لخوض مواجهة نارية في الجولة الثالثة والأخيرة لمرحلة دور المجموعات من مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة تنافسًا شرسًا، حيث يسعى "أسود الرافدين" و"أسود الأطلس" لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور القادم.

وتعد المباراة حاسمة للمنتخبين في ظل تعقد المجموعة التي يتساوى رصيد كل منتخباتها الأربعة (3 نقاط) من انتصار واحد لكل منهم في مباراتين.

وتتصدر الأرجنتين المجموعة الثانية بفارق الأهداف تليها المغرب ثم أوكرانيا والعراق.

وتنطلق مباراة العراق والمغرب غداً الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب أليانز ريفييرا في نيس.

على صعيد متصل يسعى المنتخب المصري لتحقيق انتصاره الثاني في البطولة حين يواجه نظيره الإسباني على استاد بوردو.

ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من انتصارين، يليه نظيره المصري (4 نقاط)، ثم الدومينيكان بنقطة واحدة، وأخيرا أوزبكستان دون نقاط.

وتبدأ مباراة مصر وإسبانيا الساعة الرابعة مساء، على ملعب نوفو ستاد دي بوردو.