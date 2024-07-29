نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة مباراة فاركو في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على فاركو في التاسعة من مساء الثلاثاء على استاد حري الحدود في الجولة 32 من بطولة الدوري.

وجاءت قائمة بيراميدز، على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة - يوسف أسامة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس