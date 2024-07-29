نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جماهير الأهلي ترج مدرجات مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه التحية للاعبي القلعة الحمراء وخاصة مصطفى شوبير، في المباراة المقامة حاليًا، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ورجت هتافات جماهير الاهلي مدرجات المباراة التي جمعت بين المارد الأحمر وسيراميكا كليوباترا، مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي.



ودخل الأهلي بتشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: محمد مجدي أفشة - رضا سليم - وسام أبو علي.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات وكريم نيدفيد ومحمد عبد الله.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: احمد هاني - سعد سمير - خالد صبحي - احمد رمضان بيكهام

خط الوسط: إبراهيم محمد - عبد الرحمن بودي - احمد القندوسي - احمد بلحاج - صديق ايجولا.

خط الهجوم: احمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - رجب نبيل - محمد توني - محمد عادل - صامويل أمادي - نور علاء - مروان عثمان - احمد القرموطي - چون ايبوكا.