نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد صفقة كالافيوري.. أرسنال يقترب من نجم بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي نادي أرسنال الإنجليزي لضم مهاجم نادي بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية وفقا لتقارير صحفية.

أرسنال يراقب ساني

يراقب النادي الإنجليزي، اللاعب ليروي ساني لخبرته الكبيرة في الدوري الإنجليزي حينما كان لاعبا في صفوف مانشستر سيتي.

وتدرب ليروى ساني تحت قيادة ميكيل أرتيتا عندما كان الثنائي في مانشستر سيتي، حيث كان أرتيتا المدرب المساعد مع بيب جوارديولا.

ووفقًا للتقارير فإن أرتيتا مهتم بالتعاقد مع اللاعب ويراه إضافة كبيرة للفريق في ظل مشاركته في دوري أبطال أوروبا والمنافسة علي الدوري الموسم القادم.

وأكدت المصادر أن بايرن ميونخ لا يسعي لبيع اللاعب خلال هذه الفترة وسيتم تجديد عقد اللاعب في الأيام المقبلة.

وشارك ليروى ساني مع فريق بايرن ميونخ الألماني خلال الموسم الماضي 42 مباراة بمختلف المسابقات، حيث نجح في تسجيل 10 أهداف، وصنع لزملائه في الفريق 13 هدفًا.