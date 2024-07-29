نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الإصابة تنهي مشوار بطل مصر في السباحة بـ أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحامل البطل المصري مروان القماش على نفسه خلال منافسات سباق 800 متر حرة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وهو مصاب في الكتف الأيسر خلال المنافسات.

مروان القماش يستكمل سباق 800 متر بأولمبياد باريس وهو مصاب

كشف تقرير الأشعة التشخيصية التي أجراه السباح أنه مصاب باشتباه في خلع في المفصل بالكتف الأيسر.

وجاء مروان القماش خلال منافسات السباق في المركز 27 في جدول الترتيب العام، بزمن قدره 8:07.00 دقيقة.

وتأهل مروان القماش لأولمبياد باريس 2024، بعد فوزه بالميدالية الفضية في بطولة فلوريدا للسباحة.

وكانت مصر قد حصدت مساء الأحد، أول ميدالية في أولمبياد باريس، عن طريق برونزية محمد السيد في سلاح المبارزة "إيبي".