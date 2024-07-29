نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاولون العرب يتقدم على الزمالك بهدف نظيف في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره المقاولون العرب، بتقدم الأخير بهدف نظيف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن، على ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



نجح محمد سالم في إحراز هدف التقدم لصالح ذئاب الجبل، في الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد خطأ دفاعي من أحمد رفاعي مدافع الزمالك استغله سالم وراوغ الشناوي.



تشكيل الزمالك في اللقاء



حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – أحمد رفاعي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمد السيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم: محمد عاطف – سيف الجزيري – محمود عبد الرازق "شيكابالا".



ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عمر عبد العزيز وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمد إبراهيم وسيف جعفر وجمال موتيابا ومهاب ياسر ومحمد صلاح ذكي وسامسون أكينيولا.



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