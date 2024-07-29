نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناص وسام أبو علي صاحب فك اللغز يسجل هدفه الـ13 مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تسجيل هدفه رقم 13 مع المارد الأحمر، وذلك منذ انضمامه لأبواب الفريق.

وسام يسجل هدفه الـ13 مع الأهلي

سجل وسام، اليوم، هدفًا في مباراة الأهلي ضد نظيره سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، من مؤجلة منافسات الجولة التاسعة عشر.

وتغنى مشجعي النادي الأهلي بصفقة الأهلي المنضمة حديثا للفريق، حيث أطلق على وسام أبو علي، صاحب اللمسة الذهبية، وذلك لما يقدمه من الفلسطيني وسام أبو علي مع الأهلي، مما جعل الجميع يُشيد به.

وشارك وسام أبو علي مع النادي الاهلي في 16 مواجهة، ساهم في 16 هدف، سجل 13، صنع 3.

حيث تعد هذه المواجهة التي سجل من خلالها هدفه رقم 13، الثالثة له على التوالي، عقب تسجيله في شباك بيراميدز، والمصري، وسيراميكا كليوباترا.