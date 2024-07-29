نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يسعي للتعاقد مع المغربي سفيان أمرابط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يرغب نادي أتلتيكو مدريد في التعاقد مع اللاعب سفيان امرابط بعد رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف.

وكشفت التقارير أن أتليتكو مدريد أجري استفسارا بشأن ضم اللاعب المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وينتهي عقد المغربي سفيان أمرابط مع فريق فيورنتينا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعام 2025.

ويسعي المدرب ديجو سيميوني لضم اللاعب لتعزيز وسط ملعب الفريق حتي يمكن من المنافسة علي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.



وبدأ امرابط مشاركاته مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم قادمًا من صفوف فريق فيورنتينا الإيطالي.

وشارك المغربي مع الفريق الإنجليزي في 30 مباراة خلال مختلف المسابقات، لم يتمكن فيها من المساهمة بأي هدف.