الجزيري يحرز هدف تقليص الفارق لـ الزمالك أمام المقاولون العرب

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أحمد جودة - القاهرة - نجح سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في هدف تقليص الفارق للقلعة البيضاء في شباك المقاولون العرب، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن، على ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



ونجح محمد سالم في إحراز هدف التقدم لصالح ذئاب الجبل، في الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد خطأ دفاعي من أحمد رفاعي مدافع الزمالك استغله سالم وراوغ الشناوي.



فيما نجح محمد عنتر في إحراز الهدف الثاني للمقاولون العرب، في الدقيقة 52 من عمر وأحداث الشوط الثاني للمباراة.

بينما تمكن سيف الدين الجزيري في إحراز تقليص الفارق لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 61 من أحداث الشوط الثاني للقاء، بعد متابعة من روقا.

تشكيل الزمالك في اللقاء

حراسة المرمى: محمود الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – أحمد رفاعي – عمر جابر

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمد السيد – أحمد عبد الرحيم “إيشو”

خط الهجوم: محمد عاطف – سيف الجزيري – محمود عبد الرازق “شيكابالا”

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عمر عبد العزيز وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمد إبراهيم وسيف جعفر وجمال موتيابا ومهاب ياسر ومحمد صلاح ذكي وسامسون أكينيولا.

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