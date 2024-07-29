نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يسقط أمام المقاولون العرب بثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، في تحقيق الفوز على نادي الزمالك، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز محمد سالم، هدف التقدم لصالح ذئاب الجبل، في الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد خطأ دفاعي من أحمد رفاعي مدافع الزمالك استغله سالم وراوغ الشناوي.

فيما نجح محمد عنتر في إحراز الهدف الثاني للمقاولون العرب، في الدقيقة 52 من عمر وأحداث الشوط الثاني للمباراة.

بينما تمكن سيف الدين الجزيري في إحراز تقليص الفارق لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 61 من أحداث الشوط الثاني للقاء، بعد متابعة من روقا.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

وبهذا الفوز نجح المقاولون العرب في رفع رصيده إلى النقطة 24 محتلا المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 49 محتلا المركز الخامس في الدوري المصري الممتاز.