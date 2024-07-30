نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيفرتون يضم مدافع ليون الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح إيفرتون الإنجليزي في الحصول علي خدمات المدافع الدولي الأيرلندي جيك أوبراين لاعب اولمبيك ليون الفرنسي خلال الأنتقالات الصيفية الجارية، إستعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد 2024 -2025.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن إدارة إيفرتون أتمت الأتفاق مع الفريق الفرنسي علي ضم المدافع الأيرلندي بمقابل 20 مليون يورو.

وأضاف أن جيك أوبراين أجري الفحوصات الطبية منذ قليل، وسيوقع عقدًا مع إيفرتون لمدة 5 سنوات حتى يونيو 2030.

إيفرتون يتعاقد مع جيك أوبراين

والجدير بالذكر أن المدافع الأيرلندي أنتقل إلي صفوف اولمبيك ليون قادمًا من كريستال بالأس الإنجليزي عام 2023 بمقابل مليون يورو.

وشارك أوبراين البالغ من العمر 23 عام،مع فريقه السابق الموسم الماضي في 32 مباراة، أحرز خلالهم 5 أهداف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.