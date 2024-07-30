نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فرنسا ونيوزيلندا في أولمبياد باريس والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية مباراة فرنسا ونيوزيلندا في بطولة أولمبياد باريس 2024.



موعد مباراة فرنسا ونيوزيلندا في أولمبياد باريس 2024



من المقرر أن تقام مباراة فرنسا ونيوزيلندا يوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى من أولمبياد باريس 2024.



وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



يشارك منتخبي فرنسا ونيوزيلندا في المجموعة الأولى بجانب كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وغينيا.



تحتل فرنسا المركز الأول برصيد 6 نقاط وجاء منتخب نيوزيلندا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.



نجح منتخب فرنسا في الفوز على منتخب غينيا بهدف نظيف علي ملعب استاد ديسينيس شاربيو ضمن منافسات بطولة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



بينما تعثر منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية من البطولة بالخسارة على يد الولايات المتحدة الأمريكية بأربعة أهداف مقابل هدف علي ملعب فيلودروم.

وستقوم قناة بي إن سبورت 5 بنقل أحداث اللقاء والتي ستذيع المباراة حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسيقوم المعلق الرياضي عادل خلو.