نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر للكرة الطائرة أمام إيطاليا في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه منتخب مصر الأول لكرة الطائرة نظيره إيطاليا صباح اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024.

وكان المنتخب المصري قد خسر في الجولة الأولى أمام بولندا بنتيجة 3-0 ليأتي في المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثانية، دون نقاط.

موعد مباراة مصر ضد إيطاليا في أولمبياد باريس

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة مصر ضد إيطاليا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد إيطاليا في أولمبياد باريس

يمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد إيطاليا صباح اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات أولمبياد باريس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD.