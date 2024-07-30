الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن لقاء مباراة مصر وإسبانيا في دورة الألعاب الأولمبية دون تقطيع

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب مصر الأولمبي مباراة صعبة أمام منافسه إسبانيا في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم الثلاثاء في إطار منافسات دورة الألعاب الأولمبية.



وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي، تفاصيل لقاء منتخب مصر أمام نظيره إسبانيا في إطار لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة لـ منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024.



ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة بـ أولمبياد باريس 2024 بجانب إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

وكان منتخب مصر تعادل مع الدومينيكان في الجولة الأولى سلبيًا، وحقق الانتصار في مباراة الجولة الثانية أمام أوزبكستان بهدف دون رد.

ويتصدر منتخب إسبانيا ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، ويأتي منتخب مصر في المركز الثاني بـ4 نقاط، بينما يتواجد في المركز الثالث منتخب الدومينيكان بنقطة ويتذيل الترتيب أوزبكستان دون نقاط.

وحسم منتخب إسبانيا بطاقة تأهله عن المجموعة بعد تحقيقه انتصارين متتاليين في الجولتين الأولى والثانية أمام الدومينيكان وأوزبكستان حاصدًا 6 نقاط.

موعد مباراة مصر وإسبانيا اليوم في أولمبياد باريس 2024



تقام مباراة مصر وإسبانيا، اليوم الثلاثاء 30 يوليو الجاري، في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد باريس 2024



وتذاع المباراة بين مصر ومنافسه إسبانيا عبر قناة "بي إن سبورتس 2"، وكذلك قناة "الرياضية" المغربية.

معلق مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد باريس



أسندت قناة بي إن سبورت مهمة التعليق على أحداث المباراة إلى المصري علي محمد علي.

قناة مجانية تنقل مباريات أولمبياد باريس



خلال الأيام الماضية، انطلقت فعاليات أولمبياد باريس 2024، وسط ترقب كبير من الجماهير العربية لمتابعة أبطالهم المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية، إذ تحظى البطولة باهتمام كبير من الجماهير المصرية، لذلك يبحث الكثيرون عن القنوات الناقلة للمباريات الأولمبية.

قناة مجانية تنقل مباريات أولمبياد باريس



توجد العديد من القنوات المفتوحة التي تنقل مباريات أولمبياد باريس 2024، ومن بينها قناة المغربية الرياضية، حيث أعلنت القناة إذاعتها مباريات الجولة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية باريس، كما توفر عرض مختلف المباريات الرياضية دون انقطاع لا سيما مباريات كرة القدم، والبطولات الهامة بشكل مجاني.

ويكون تردد قناة المغربية الرياضية عبر نايل سات كالتالي:

التردد: 12683

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

ومن ضمن القنوات المفتوحة التي تنقل مباريات أولمبياد باريس قناة «بي إن سبورت»، حيث قررت الإدارة إتاحة قناتي بي إن سبورت إكسترا 1 و2 بشكل مجاني على قمر النايل سات، لنقل فعاليات منافسات دورة الألعاب الأولمبية.