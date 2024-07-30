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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: الانتر يعرض 11 مليون من اجل رينان وآس تعلق على بداية حقبة فليك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 30-07-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم الأثنين وفق ما يلي:-
لاغازيتا ديلو سبورت
- سيكون يمنحنا ذهبية السباحة
- الفضة والغضب
- بافلوفيتش هو لاعب في صفوف الروسونيري وهو موجود بالفعل في ميلانو للزيارة الطبية والتوقيع
- الانتر يعرض ١١ مليون من اجل رينان
كورييري ديلو سبورت
- نحن نسبح في الذهب
- نابولي ولوكاكو: المسار
- تشيلسي يستأنق الحوار من اجل اوسيمين
- دوغلاس لويز قضية اليوفي
- روما،دوفبيك في متناول اليد
- بافلوفيتش يعانق الميلان
- رودريغيز احد حلول الانتر
- فيولا: ميسو هو الحلم
ماركا
- الثنائي الذهبي
- ساينز يوقع مع ويليامز
- فوز تاريخي لاسبانيا امام اميركا ١٣-١١
- معركة ربع النهائي بين اسبانيا واليونان
آس
- انطلقنا نحو باريس
- ساينز يوقع مع ويليامز
- اسبانيا تهدم الجدار بفوزها ١٣-١١ على اميركا
- حقبة فليك تبدأ امام السيتي غوارديولا
- الرصاصة الاخيرة لنادال
- المواجهة امام انتيتوكمبو
موندو ديبورتيفو
- التحدي المزدوج
- بارسا السيتي - البداية
- ساينز يوقع مع ويليامز
- الرزنامة لليغا ٢٠٢٤-٢٠٢٥
ليكيب
- فرنسا تبدع في اليوم الرابع من الاولمبياد
- المطر من المال
بيلد
- النادي الجديد لنجم بيب
- في البايرن ايضا" تمت مناقشته
ذا صن
- اعصار كيران
- ارتفاع اسهم مدرب ايبسويتش تاون كيران ماكينا كمدرب لمنتخب الاسود كون القييمين على القرار معحبون به كثيرا"