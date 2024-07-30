نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولمبياد باريس.. طائرة مصر تتلقى الخسارة الثانية تواليًا على يد أيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى المنتخب المصري لكرة الطائرة اليوم الثلاثاء الخسارة الثانية على التوالي على يد المنتخب الايطالي في الموقعة التي جمعت بينهما ضمن دور المجموعات لمنافسات دورة الألعاب الاولمبية باريس 2024.

طائرة مصر تخسر أمام أيطاليا في الأولمبياد

ونجح المنتخب الايطالي في فرض سيطرته على مجريات المباراة منذ بدايتها ونجح في حسم اللقاء بواقع ثلاثة أشواط مقابل لا شيء.

وانتهى الشوط الأول للمنتخب الايطالي بنتيجة 25-15 قبل أن يتمكن من الفوز بالشوط الثاني بنتيجة 25-16 وحاول المنتخب المصري العودة للقاء في الشوط الثالث لكنه خسره بنتيجة 25-20.

يُذكر أن المنتخب المصري سبق وأن خسر المباراة الأولى في دور المجموعات على يد المنتخب البولندي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء.

موعد مباراة مصر القادمة

ومن المُنتظر ان يخوض المنتخب المصري مباراته القادمة أمام المنتخب البرازيلي يوم الجمعة القادم في ثالث جولات دور المجموعات بحثًا عن أول انتصاراته في الأولمبياد.

يُذكر أن منافسات كرة اليد يشارك فيها 12 منتخبا تم توزيعهم على 3 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة على أن يتأهل المتصدر والوصيف في كل مجموعة بالإضافة لأفضل منتخبين حاصلين على المركز الثالث للأدوار الإقصائية.