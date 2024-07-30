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أحمد جودة - القاهرة - افتتح الفريق البولندي المكون من ميكال بريل وبارتوش لوشياك، اليوم الثلاثاء، مسيرته في المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لمنافسات الكرة الطائرة الشاطئية للرجال بأولمبياد باريس 2024، على أفضل وجه.

أولمبياد باريس.. بولندا تفوز على أستراليا في منافسات الطائرة الشاطئية

وتغلب بريل ولوشياك على الفريق الأسترالي المكون من توماس هودجز وزاشيري شوبرت 2-0، في الجولة الأولى بمنافسات المجموعة، التي تضم أيضا ألمانيا وفرنسا.

وجاءت نتائج الأشواط 21 / 16 و21 / 16 لمصلحة الفريق البولندي، الذي حصل على أول نقطتين في مشواره بالمجموعة، في حين نال الفريق الأسترالي نقطة وحيدة.

