نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوراق فليك الرابحة للفوز على مانشستر سيتي وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني وديا مع نظيره نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل ودي صباح الأربعاء.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي، الأوراق التي سيعتمد عليها هانز فليك، مدرب نادي برشلونة من أجل الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويلعب برشلونة مباراة هامة تقع ضمن الثلاث مباريات على أرض أمريكا الشمالية والتي من شأنها تدريب البارسا على بداية الموسم الجديد والتعرف على المدرب هانز فليك الذي جاء بدلًا من تشافي هيرنانديز.

ويعاني برشلونة من عدد كبير من الغيابات سواء كان ذلك بسبب الإصابة أو الاستدعاءات الدولية، وسيتيح ذلك فرصة التعرف على اللاعبين الشباب الذين سيحاولون إثبات جدارتهم من أجل إقناع فليك بموهبتهم.

ويمتلك برشلونة لاعبين شباب مميزين سيكون بإمكانهم إحداث طفرة مع البارسا الفترة القادمة وضد السيتي مثل مارك كاسادو (20 عامًا) ومارك بيرنال (17 عامًا).

أوراق فليك الرابحة للفوز على مانشستر سيتي وديا

ومن المتوقع أن يبدأ فليك مباراته ضد مانشستر سيتي بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: بورت، كريستسن، ايينيجو، بالدي.

خط الوسط: روميو، كاسادو، بيرنال.

خط الهجوم: ب أو فيكتور، ليفاندوفسكي، نوح درافويتش.

الجدير بالذكر أن برشلونة سيواجه ريال مدريد وإيه سي ميلان قبل العودة إلى برشلونة بعد مباراة مانشستر سيتي غدًا الأربعاء.

