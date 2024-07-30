نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولمبياد باريس.. ماجي عشماوي تحتل المركز الـ16 في منافسات الرماية بالبندقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتلت ماجي عشماوي لاعب المنتخب المصري للرماية المركز السادس عشر في منافسات الرماية بالبندقية.

ماجي عشماوي تحتل المركز الـ16 في منافسات الرماية بالبندقية

وأنهت لاعب المنتخب المصري المجموعة الأولى بنتيجة 25-23 ولم تنجح في التأهل خاصًة أنه لن يعبر سوى أصحاب المراكز الـ8 الأوائل.

مواعيد منافسات البعثة المصرية اليوم الثلاثاء

ومن المُنتظر ان تستكمل البعثة المصرية منافساتها في الاولمبياد وفق ما يلي:-