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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب منتخب إسبانيا الأولمبي لكرة القدم، سانتي دينيا، أنه سيحاول "إخراج أفضل ما لدى اللاعبين" في ختام مباريات دور المجموعات بدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 أمام منتخب مصر.

مدرب إسبانيا: نخشى درجات الحرارة العالية أمام "الفراعنة"

وقال المدرب الإسباني في تصريحات من المنطقة المختلطة عشية المباراة التي يحتضنها ملعب أتلانتيك في بوردو "سنحاول إخراج أفضل ما لدى اللاعبين، وأن يشعر الجميع بأهميته. أنا سعيد للغاية بوجودي بين هذه المجموعة، هم يعملون بطريقة استثنائية، ومن سيشاركون منذ البداية سيكونون في حالة جيدة، لأنهم لاعبون جيدون للغاية".

وحول مدى تأثير درجات الحرارة المرتفعة على لاعبيه في مباراة مصر، قال صاحب الـ50 عامًا "هذا أمر خارج عن سيطرتنا. توقعات الأرصاد تتنبأ بأن اليوم سيكون حارًا أيضًا. علينا أن نستخدم أسلحتنا الهجومية، والدفاع بشكل جماعي. درجة الحرارة، وعشب الملعب، هي عوامل على كلا الطرفين. سنحاول أن نلعب كرة القدم تحت أي ظروف".

أما عن استعدادات الفريق لهذه المباراة، بعد تأكيد التأهل لدور الثمانية بعد انتصارين على أوزبكستان ثم جمهورية الدومينيكان، أكد أن "الجميع يرغب في المشاركة في المباراة أمام منتخب جيد جدًا، ويجب أن أهنئ مدرب منتخب مصر، البرازيلي روجيرو ميكالي، الذي قدم عملًا كبيرًا سواء في مرحلة التصفيات، أو في البطولة".

ورغم ضمان التأهل، إلا أن الإسبان يرغبون في تأكيده بالصدارة التي تكفيها نتيجة التعادل.