نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يتسلح بفارق القدرات وهالاند للفوز على برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يضرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي موعدًا هامًا مع نظيره نادي برشلونة الإسباني صباح غد الأربعاء ضمن لقاءات الفرق الودية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

ويحتضن ملعب كامبنج وورلد مباراة هامة تجمع بين مانشستر سيتي وبرشلونة في لقاء هام ينطلق عند تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مانشستر سيتي يواجه برشلونة وهو أقل ضغوط، وأكثر لياقة على عكس النادي الإسباني.

وسبق ولعب مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا مباراتين وديتين في أمريكا الشمالية، وكانت النتيجة خسارته في المباراتين.

وخسرت كتيبة بيب جوارديولا من سيلتيك 4-3 كما خسر من ميلان بنتيجة 3-2 ويأمل لتحقيق الانتصار الأول وديا على برشلونة.

وسيعتمد مانشستر سيتي على خدمات النرويجي إيرلينج هالاند، وذلك لأنه يقضي وقته كامل مع مانشستر سيتي وذلك لأن منتخب النرويج لم يكن في أمم أوروبا، كما أنه منحه هدفًا في كل مباراة ودية خاضها.

