نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العريان يحضر افتتاح منزل الأولمبيين في باريس ممثلا عن مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حضر المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس ربطة الأولمبيين المصرية، افتتاح منزل الأولمبيين وهو مركز الضيافة الذي توفره اللجنة الأولمبية الدولية والرابطة العالمية للأبطال الأولمبيين (WOA)، والذي يقع في المقر التاريخي لمجموعة Caisse d'Epargne.

وشهد الافتتاح حضور جويل بوزو رئيس الرابطة العالمية الأولمبيين والأمير البرت أمير موناكو.

وبذلك سيتمكن الأولمبيون في أولمبياد باريس 2024 من لم شملهم مع أصدقائهم القدامى وتكوين صداقات جديدة في OLY House.

عندما تتنافس في دورة الألعاب الأولمبية، فإنك تنضم إلى مجموعة مميزة للغاية، فلا يوجد سوى نحو 100،000 لاعب أولمبي في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يكون هذا مجتمعًا ملهمًا ومؤثرًا، وسيتمكن اللاعبون الأولمبيون في أولمبياد باريس 2024 من التفاعل مع هذه الشبكة الفريدة في OLY House، وهو مركز ضيافة مخصص لاستقبال جميع اللاعبين الأولمبيين.

تعمل اللجنة الأولمبية الدولية والرابطة العالمية للأبطال الأولمبيين (WOA) على تكثيف تعاونهما المستمر لدعم المجتمع الأولمبي في جميع أنحاء العالم ومناصرته، ويأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة الأولمبية الدولية لتمكين المجتمع الأولمبي للرياضيين ودعمهم والتفاعل معهم في جميع مراحل حياتهم. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الدعم والموارد لتمكين جميع الرياضيين الأولمبيين في مساعيهم بعد ممارسة الرياضة وجهود المشاركة المجتمعية.

سيكون OLY House مفتوحًا من الساعة 11 صباحًا حتى 11 مساءً كل يوم خلال دورة الألعاب الأولمبية، وسيستضيف العديد من الفعاليات للّجان الأولمبية الوطنية وغيرها من منظمات العائلة الأولمبية.

