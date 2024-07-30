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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة قوية في مستقبل داني أولمو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط جوهرة إسبانيا بالرحيل عن لايبزيج والانضمام إلى نادي برشلونة الإسباني الذي يسعى للتعاقد معه من أجل تعزيز تشكيلة هانز فليك، مدرب الفريق في الموسم الجديد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نادي برشلونة قدم عرضًا لنادي لايبزيج يبلغ 40 مليون يورو ثابتة بالإضافة إلى 20 مليون يورو متغيرات وهو ما يرفضه نادي اللاعب.

وشددت الصحيفة في حديثها على أن لايبزيج يرى ضرورة رفع المبلغ المقدم من إدارة الفريق الكتالوني إلى 45 مليون يورو + 15 مليون يورو، خاصة وأن قيمة اللاعب السوقية تبلغ نحو 60 مليون يورو.

ويليامز ليس أفضل منه.. لايبزيج يفتح النار على برشلونة بشأن أولمو

وأكدت الصحيفة في حديثها على أن الجميع في ألمانيا منزعجون من عرض برشلونة ويرون بأنه لا يعطي أهمية للصفقة، حيث أن السعر المقدم مبالغ فيه خاصة وأن هناك العديد من اللاعبين الذين تم التعاقد معهم هذا الصيف أغلى من ذلك بكثير.

كما أن الفريق يرفض الفرق الذي قامت به إدارة البلوجرانا عندما وافقت على دفع 62 مليونًا مقابل نيكو ويليامز من أتلتيك بلباو في حين ترفض أن تدفع أكثر من 40 مليون للتعاقد مع أولمو.

