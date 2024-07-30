نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنفانتينو وراشد بن حميد يناقشان سبل تطوير كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناقش رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، مع الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس وفد الإمارات المشارك في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" والوفد المرافق، سبل تطوير كرة القدم، مع التركيز على تعزيز تقدم كرة القدم النسائية، ودور الرياضة في توحيد المجتمعات وتوفير الفرص للشباب.

إنفانتينو وراشد بن حميد يناقشان سبل تطوير كرة القدم

وقال جياني إنفانتينو خلال اللقاء في باريس "تحدثنا عن الاستفادة من قوة تأثير الرياضة من أجل إحداث فارق إيجابي في المجتمع، حيث توفر لعبتنا الجميلة، كما هو الحال مع جميع الرياضات، لغة مشتركة للوحدة، والمثابرة البشرية، والمنافسة الصحية".

حضر اللقاء فارس المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، وأمل بو شلاخ عضو مجس إدارة اتحاد الكرة.

