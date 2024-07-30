نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يُعلن عن تشكيل قطاع الناشئين للموسم الكروي الجديد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
وافق مجلس إدارة النادي المصري على تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لقطاع الناشئين بالنادي للموسم الكروي الجديد 2025/2024 والمقدم من الكابتن عباس نور الدين المدير الفني للقطاع.... هذا وقد جاء تشكيل القطاع على النحو التالي:
الكابتن عباس نور الدين: رئيس قطاع الناشئين والبراعم.
الكابتن محمد معوض: مساعد رئيس القطاع لفرق البراعم والمرحلة التعليمية.
الكابتن عماد الدين محمد " عماد العمدة ": مشرف فرق مرحلة الجمهورية.
الكابتن السيد الناغي: مشرف مدربي حراس المرمى.
الكابتن محمد المنصوري: المدير الإداري للقطاع.
الكابتن إبراهيم الصفتي: مسئول شئون اللاعبين.
مدربي قطاع الشباب والناشئين:
فريق " 2005 "
الكابتن هيثم الشامي: مدرب عام.
الكابتن محمد خليفة: مدرب.
فريق " 2007 "
الكابتن عمرو الشموتي: مدرب عام.
الكابتن محمود حسين : مدرب.
فريق " 2009 "
الكابتن أحمد نبيه: مدرب عام.
الكابتن هشام حمزة: مدرب.
فريق " 2010 "
الكابتن وائل الجبالي: مدرب عام.
الكابتن أحمد صلاح الدين: مدرب.
فريق " 2011 "
الكابتن أحمد يوسف: مدرب عام.
الكابتن محمد مرسي: مدرب.
الكابتن محمد عجيزة: محلل أداء لقطاع الناشئين.
مدربي مرحلة البراعم:
فريق " 2012 "
الكابتن طارق مبروك: مدرب عام.
فريق " 2013 "
الكابتن وائل حسني: مدرب عام.
فريق " 2014 "
الكابتن هاني قطب: مدرب عام.
فريق " 2015 "
الكابتن السيد عبد اللطيف: مدرب عام.
فريق " 2016 "
الكابتن السيد متولي: مدرب عام.
الكابتن أحمد أمين: مساعد مدرب بمرحلة البراعم.
المرحلة التعليمية برسوم شهرية
فرق 2016 ب، 2017، 2018
الكابتن محمد أحمد عبد الواحد: مدرب
الكابتن عمرو أشرف عبد اللاه: مدرب
الكابتن حسن أشرف أنور: مساعد مدرب
الكابتن محمد أحمد حجازي : مساعد مدرب
مدربي حراس المرمى:
الكابتن إبراهيم صبح: مدرب فريق 2005.
الكابتن طارق الشناوي: مدرب فريق 2007.
الكابتن أيمن غريب : مدرب فريق 2009.
الكابتن أيمن علي: مدرب فريقي 2010، 2011
الكابتن خالد رضوان: مدرب مرحلة البراعم.
الكابتن فارس البدري: مدرب المرحلة التعليمية.
الجهاز الطبي:
الكابتن علاء الدين سالم: أخصائي علاج طبيعي لفريق 2005.
الكابتن وليد طه: أخصائي علاج طبيعي لفريق 2007.
الكابتن محمد حبيشي : أخصائي علاج طبيعي لفريق 2009.
الكابتن يحيى زكريا: أخصائي علاج طبيعي لفريقي 2010، 2011.
الكابتن محمد أحمد عبد الباري: أخصائي علاجي لفرق البراعم والمرحلة التعليمية.
الجهاز الإداري:
الكابتن علي الشحات : إداري فريق 2005.
الكابتن السيد الجراحي : إداري فريق 2007.
الكابتن السيد شعيب : إداري فريق 2009.
الكابتن السيد عبد الرحمن عبد السلام: إداري فريقي 2009، 2010.
الكابتن عبد الغفار شاهين: إداري مرحلة البراعم والمرحلة التعليمية.
الكابتن محمد مجدي عامر: إداري مرحلة البراعم والمرحلة التعليمية.
المسئول المالي: الكابتن عادل فؤاد.