نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يُعلن عن تشكيل قطاع الناشئين للموسم الكروي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وافق مجلس إدارة النادي المصري على تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لقطاع الناشئين بالنادي للموسم الكروي الجديد 2025/2024 والمقدم من الكابتن عباس نور الدين المدير الفني للقطاع.... هذا وقد جاء تشكيل القطاع على النحو التالي:

الكابتن عباس نور الدين: رئيس قطاع الناشئين والبراعم.

الكابتن محمد معوض: مساعد رئيس القطاع لفرق البراعم والمرحلة التعليمية.

الكابتن عماد الدين محمد " عماد العمدة ": مشرف فرق مرحلة الجمهورية.

الكابتن السيد الناغي: مشرف مدربي حراس المرمى.

الكابتن محمد المنصوري: المدير الإداري للقطاع.

الكابتن إبراهيم الصفتي: مسئول شئون اللاعبين.

مدربي قطاع الشباب والناشئين:

فريق " 2005 "

الكابتن هيثم الشامي: مدرب عام.

الكابتن محمد خليفة: مدرب.

فريق " 2007 "

الكابتن عمرو الشموتي: مدرب عام.

الكابتن محمود حسين : مدرب.

فريق " 2009 "

الكابتن أحمد نبيه: مدرب عام.

الكابتن هشام حمزة: مدرب.

فريق " 2010 "

الكابتن وائل الجبالي: مدرب عام.

الكابتن أحمد صلاح الدين: مدرب.

فريق " 2011 "

الكابتن أحمد يوسف: مدرب عام.

الكابتن محمد مرسي: مدرب.

الكابتن محمد عجيزة: محلل أداء لقطاع الناشئين.

مدربي مرحلة البراعم:

فريق " 2012 "

الكابتن طارق مبروك: مدرب عام.

فريق " 2013 "

الكابتن وائل حسني: مدرب عام.

فريق " 2014 "

الكابتن هاني قطب: مدرب عام.

فريق " 2015 "

الكابتن السيد عبد اللطيف: مدرب عام.

فريق " 2016 "

الكابتن السيد متولي: مدرب عام.

الكابتن أحمد أمين: مساعد مدرب بمرحلة البراعم.

المرحلة التعليمية برسوم شهرية

فرق 2016 ب، 2017، 2018

الكابتن محمد أحمد عبد الواحد: مدرب

الكابتن عمرو أشرف عبد اللاه: مدرب

الكابتن حسن أشرف أنور: مساعد مدرب

الكابتن محمد أحمد حجازي : مساعد مدرب

مدربي حراس المرمى:

الكابتن إبراهيم صبح: مدرب فريق 2005.

الكابتن طارق الشناوي: مدرب فريق 2007.

الكابتن أيمن غريب : مدرب فريق 2009.

الكابتن أيمن علي: مدرب فريقي 2010، 2011

الكابتن خالد رضوان: مدرب مرحلة البراعم.

الكابتن فارس البدري: مدرب المرحلة التعليمية.

الجهاز الطبي:

الكابتن علاء الدين سالم: أخصائي علاج طبيعي لفريق 2005.

الكابتن وليد طه: أخصائي علاج طبيعي لفريق 2007.

الكابتن محمد حبيشي : أخصائي علاج طبيعي لفريق 2009.

الكابتن يحيى زكريا: أخصائي علاج طبيعي لفريقي 2010، 2011.

الكابتن محمد أحمد عبد الباري: أخصائي علاجي لفرق البراعم والمرحلة التعليمية.

الجهاز الإداري:

الكابتن علي الشحات : إداري فريق 2005.

الكابتن السيد الجراحي : إداري فريق 2007.

الكابتن السيد شعيب : إداري فريق 2009.

الكابتن السيد عبد الرحمن عبد السلام: إداري فريقي 2009، 2010.

الكابتن عبد الغفار شاهين: إداري مرحلة البراعم والمرحلة التعليمية.

الكابتن محمد مجدي عامر: إداري مرحلة البراعم والمرحلة التعليمية.

المسئول المالي: الكابتن عادل فؤاد.

